Fas'ın başkenti Rabat'ta inşa edilen merkezin açılış törenine, Dışişleri Bakanı Nasır Burita ve Afrika Birliği Sosyal İşler Komiseri Amira Elfadil katıldı.

Törende konuşan Dışişleri Bakanı Burita, gözlemevi önerisinin, Fas Kralı 6. Muhammed tarafından Afrika Birliği'nin 30. Zirvesi'nde verildiğini hatırlattı.

Merkez, Fas'ta bulunan Afrika Birliği'ne bağlı ilk kurum.

Afrika Göç Gözlemevi, Afrika ülkelerine, göç konusunda önerilerde bulunarak karar alma aşamalarına yardımcı olmayı ve kıtada göç konusunda Afrikalı uzmanlar ile aktörler arasında diyalog için bir platform oluşturmayı hedefliyor.

Fas, Ocak 2018'de Afrika Birliği'nin 30. Zirvesi'nde, Afrika Göç Gözlemevi'nin kurulmasını önermişti. Temmuz 2018'de Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta düzenlenen Afrika Birliği 31. Olağan Zirvesi'nde, söz konusu merkezin kurulması kararı alınmıştı.

Sahra Altı Afrika ülkeleri ve Mağrip ülkelerinden Avrupa'ya yapılan göçlerin son yıllarda daha da yoğunlaştığı gözlemleniyor.