Haber Giriş: 19 Aralık 2020 Cumartesi 00:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da koronavirüsten can kaybı 60 bini geçti
[Fotoğraf: AA]
Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte hastanelerde 264 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 60 bin 229'a yükseldi.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 15 bin 674 artışla 2 milyon 442 bin 990'a yükseldi.
COVID-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 264 ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 355 kişi yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 60 bin 229'a çıktı.
Hastanelerde 2 bin 773'ü yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 977 kişinin tedavisi sürüyor.
İyileşenlerin sayısı ise 1150 artışla 182 bin 656'ya ulaştı.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
Sıradaki Haber
Ermenistan'ın Karabağ'da döşediği mayın patladı: 1 Rus asker öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz