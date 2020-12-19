Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre, ocak-kasım döneminde ülke genelinde satılan gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) sayısı 2 milyon 464 bin adede ulaştı.

Söz konusu rakam geçen yılın tamamında 389 milyar 240 milyon lira olarak gerçekleşmişti.

Tüm zamanların rekoru

Tapuda, bu satışlarda ibraz edilen değer ise 456 milyar 224 milyon 472 bin lirayla tüm zamanların yıllık rekorunu kırdı.

En yüksek satış rakamı 141 milyar 535 milyon lirayla İstanbul'da görülürken, bu ilde satılan gayrimenkul adedi ise 351 bin 518 olarak gerçekleşti.

İstanbul'u bu alanda 43 milyar 378 milyon liralık değerle Ankara, 31 milyar 794 milyon lirayla İzmir, 17 milyar 789 milyon lirayla Bursa, 17 milyar 715 milyon lirayla Antalya, 12 milyar 536 milyon lirayla Muğla, 12 milyar 278 milyon lirayla Kocaeli takip etti.

Ankara'da 200 bin 311, İzmir'de 134 bin 120, Bursa'da 93 bin 322, Antalya'da 95 bin 875, Muğla'da 41 bin 857, Kocaeli'de 63 bin 465 adet gayrimenkul satışı gerçekleşti.