Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımızca 60 ticaret uzman yardımcısı istihdam edilecektir. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, "https://personel.ticaret.gov.tr/" internet adresinde başvuru için adaylarda aranan şartlara ilişkin duyuruya yer verildi.

Bakanlığımızca 60 Ticaret Uzman Yardımcısı istihdam edilecektir.



Sınav için başvuru ve detaylar internet sitemizde yer almaktadır.



Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.



Ticaret Uzman Yardımcılığı Sınavı Başvuru linki:https://t.co/B4BdHxY173 pic.twitter.com/ynuqsJznP9 — Ruhsar Pekcan (@pekcan) December 19, 2020

Başvuru için son tarih 28 Aralık

Buna göre, 2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden, istenilen puan türünden 70 ve üzeri puan alanlar başvuruda bulunabilecek.

Başvuru süresi, 28 Aralık saat 23.59'da sona erecek. Sınav ücretinin, başvuru süresinin bitimine kadar yatırılması gerekiyor.

