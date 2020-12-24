Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 13:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi’nde “Denizaltı Savunma Roket Atışı” yapıldı
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Denizaltı Savunma Harbi Eğitimleri kapsamında, Ege Denizi'nde "Denizaltı Savunma Roket Atışı" başarılı şekilde yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, TCG Bodrum Korveti'nin, Denizaltı Savunma Harbi Eğitimleri kapsamında, Ege Denizi'nde 22 Aralık'ta "Denizaltı Savunma Roket Atışı"nın başarılı şekilde gerçekleştiği bilgisi verildi.
TCG BODRUM Korvetimiz tarafından, Denizaltı Savunma Harbi Eğitimleri kapsamında 22 Aralık 2020 tarihinde Ege Denizi’nde “Denizaltı Savunma Roket Atışı” icra edildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 24, 2020
Atış başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/VYBMsQAzCm
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Ege Denizi Twitter
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