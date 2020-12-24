Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ruben Tierrablanca Gonzalez için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Ruben Tierrablanca Gonzalez'in hayatını kaybetmesi dolayısıyla paylaştığı mesajda üzüntüsünü aktardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Ruben Tierrablanca Gonzalez'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Koronavirüs tedavisi nedeniyle bir süredir yoğun bakımda bulunan İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Ruben Tierrablanca Gonzalez'in vefatından büyük üzüntü duyduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başta kıymetli ailesi olmak üzere sevenleri ve yakınları ile Latin Katolik Cemaati'ne başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.
Etiketler: İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Koronavirüs
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