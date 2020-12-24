Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Ruben Tierrablanca Gonzalez'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Koronavirüs tedavisi nedeniyle bir süredir yoğun bakımda bulunan İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Ruben Tierrablanca Gonzalez'in vefatından büyük üzüntü duyduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başta kıymetli ailesi olmak üzere sevenleri ve yakınları ile Latin Katolik Cemaati'ne başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.