Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "suçu ve suçluyu övme" ile "özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme" suçlarından soruşma yürütülen Kaftancıoğlu, adalet sarayına CHP milletvekilleri, il başkanlığından yöneticiler ve avukatlarıyla giderek, Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Ahmet Aslan'a ifade verdi.

İfadesi yaklaşık 1,5 süren Kaftancıoğlu, "açıklama yapmayacağını" belirterek adliyeden ayrıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Avukat Aysemin Gülmez ise, koruma polislerinin verdiği tutanaklara ilişkin beyanlarda bulunduklarını söyledi. Gülmez, soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verileceğini umduklarını belirtti.

"Özel hayatın gizliliğine ihlal"

Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesinin parti talimatı olduğunu açıklamıştı. Bunun üzerine İletişim Başkanı Altun'un avukatı Sezgin Tunç, Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başsavcılık, Altun'un evinin fotoğraflarını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında da “özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla ayrı bir soruşturma yürütüyor.