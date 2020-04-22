CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un İstanbul'daki evini fotoğraflamaya çalıştı. Koruma polisleri konut dokunulmazlığı ve güvenlik gerekçesi ile müdahale etti.

Yaşanan bu olaya AK Parti'den sert tepki geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu, sorumsuz ve ahlaksız bir eylemdir. Bir insanın ailesiyle yaşadığı evi taciz etmeye kalkmak, uyarıda bulunan polislere siyasi parti kimliği kullanarak direnmeye çalışmak ve kaçmak hiçbir siyasi partinin taşımaması gereken bir lekedir." dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un İstanbul'da evinin arkasındaki arsayı kiralaması bir süredir bazı medya organlarının hedefinde. Altun'un o arsayı herkese açık ihalede en yüksek teklifi vererek kiraladığı açıklanmıştı.

Evin fotoğrafını çekmeye çalıştı, polis müdahale etti

Bu kez Altun'u CHP Üsküdar İlçe Başkanı hedef aldı. CHP'li Suat Özçağdaş, parti teşkilatından iki kişi ile Altun'un evinin önüne gitti. Araçtan inip fotoğraf çekmeye başladılar.

Koruma polisleri fotoğraf çeken üç kişiye müdahale etti. Polisler, "Bu ikamet ve konut sahibi kişi daimi korunma altında, fotoğraflama yapmak yasak ve izne bağlı" uyarısında bulundu.

Özçağdaş ve beraberindekiler hakkında tutanak tutuldu.

Tutanağa göre 3 CHP'li "tekrar geleceğiz" deyip olay yerinden ayrıldı.

Fatmanur Altun: Ben bir anneyim

Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun yaşananlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. "Ben bir anneyim. Her anne gibi çocuklarımın ve ailemin güvende olduğunu hissederek yaşamak isterim. Evimin ve ailemin mahremine girildi." notunu paylaştı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Şiddetle kınıyoruz, gereken yapılmalı

İşte bu yaşananlara AK Parti'den tepki geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, olayı fiziki taciz olarak nitelendirdi."Ahlaksız bir eylem" dedi. Olayın bir süredir devam eden hedef gösterme kampanyasının sonucu olduğuna dikkat çekti:

"İtibar suikastından fiziki tacize varan ahlak dışı bir zincirdir bu. Bunu yapan şahıslar hakkında gerekenin yapılmasını ve özür dilenmesini bekliyoruz. Hiç kimse kimsenin ailesini ve konutunu taciz edemez. Bunu beyanlarıyla teşvik edenlerin ders alması gereken bir durumdur bu."

Ömer Çelik olayla ilgili "gereken yapılmalı" dedi.

Başsavcılık soruşturma başlattı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

CHP'li İlçe Başkanı'nın ifadesi

CHP Üsküdar İlçe Başkanı ifade vermek üzere karakola gitti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Altun'un evinin fotoğraflarını çekmediğini öne sürmüştü. İfadesinde ise Altun'un evinin arkasındaki boş arazinin fotoğraflarını çektiğini iddia etti. Boş arazide kaçak yapı görmediğini söyledi.