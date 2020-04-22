Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün videokonferans yöntemiyle toplanacak. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

İyileşen hasta sayısı 14 bin 918

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, dün akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaşmıştı.

Tabloya göre, toplam test sayısı 713 bin 409, toplam vaka sayısı 95 bin 591, toplam vefat sayısı 2 bin 259, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1865, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 1006, toplam iyileşen hasta sayısı 14 bin 918 oldu.

Bugünkü test sayısı 39 bin 429, vaka sayısı 4 bin 611, iyileşen hasta sayısı 1488, vefat sayısı ise 119 olarak kayıtlara geçti.

"Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Veriler bize şunu söylüyor; 'ümitsiz olma, rehavete kapılma'. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon." ifadesini kullandı.