AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabı üzerinden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Tarihleri boyunca 'demokrasiyi felç etme örgütü' olarak çalıştılar"

“Yassıada zihniyeti” demokrasiyi felç etmek istediği zaman işe “rejim tartışması” açarak başlar. Seçilmiş hükümeti “rejim” olarak suçlamak bu vahşi zihniyetin ilk adımıdır. Bunlar tüm tarihleri boyunca “demokrasiyi felç etme örgütü” olarak çalıştılar.

"Tek rejimleri “Yassıada rejimi”dir"

Bunlar Türkiye’nin “anayasal rejimi”ni tanımazlar. Tek rejimleri “Yassıada rejimi”dir. O nedenle kendi zihniyetleri dışındaki her seçilmiş hükümeti “rejim” diye tanımlayarak demokrasiyi felç etmek isterler. Bütün tarihleri boyunca bunu yaptılar.

"Kafalarındaki rejimin Türkiye Cumhuriyeti’nin rejimiyle hiç ilgisi yok"

Geçmişte defalarca “rejim krizi” çıkarıp sonra askeri vesayeti ve yargı vesayetini davet ederek “demokrasiyi felç etme örgütü” olarak gizli iktidar sahibi oldular. Kafalarındaki rejimin Türkiye Cumhuriyeti’nin rejimiyle hiç ilgisi yoktur; milli iradeye düşman “Yassıada rejimi”dir.

"Kutuplaşma olmasın derken kastettikleri herkesin 'Yassıada rejimleri' etrafında hizalanması"

Bu demokrasi düşmanı zihniyet seçilmiş iradelerin hepsiyle aynı yöntemle kavga etti. “Kutuplaşma olmasın” derken kastettikleri şey, herkesin kendi “Yassıada rejimleri” etrafında hizalanmasıdır. Demokrasiye her saldırının arkasında bunların rejim krizi çıkarma gayretleri vardır...

"Demokratik siyaseti, rejim tartışması çıkararak boğmak bunların mesleğidir"

Hükümetlerimizin ilk dönemlerinde özellikle Milli Eğitim politikalarımızdan dış politikaya kadar her alanı rejim meselesi haline getirmeye çalıştılar. Demokratik siyaseti, rejim tartışması çıkararak boğmak bunların mesleğidir.

Bunlar “kendi tekelci rejimleri” için milli iradeyi gaspetme ustasıdırlar. Sistem tartışmalarını rejim tartışması gibi sunmak klasik metodlarıdır bunların. Kendi zihniyetleri dışındaki her demokratik iradeyi rejim meselesi haline getirerek bu ülkeye çok büyük kötülükler yaptılar.

"Bu ülkede kimin iktidar olacağına milli irade karar veriyor"

Bunlar, seçilmiş Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize dönük yine rejim tartışması açarak, “demokrasiyi felç etme örgütü”nü gizli iktidar yapma peşinde koşuyorlar. Biz çok iyi biliriz; bir yerde rejim tartışması açan varsa, arkasında örgütlü kötülük vardır.

Fakat unuttukları bir şey var her zaman. Türkiye Cumhuriyeti rejiminin sahibi millettir. Bu ülkede kimin iktidar olacağına milli irade karar veriyor. Demokrasiyi gaspetme örgütü, Yassıada rejimi ile anılır. Milli irade, Türkiye Cumhuriyeti’nin rejimi ile anılır.