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Sızma girişimindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB]
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamayla teröristlerin Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminin bir kez daha önlendiğini duyurdu.
Komandoların sızma girişimindeki 4 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/r1ldtnkt0Q— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 30, 2020
Etiketler: son dakika barış pınarı msbSon Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 12:02
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