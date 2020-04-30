Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamayla teröristlerin Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminin bir kez daha önlendiğini duyurdu.

Komandoların sızma girişimindeki 4 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdiği belirtildi.