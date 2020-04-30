Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle, 1 milyonu aşkın üyesiyle Türkiye’nin en büyük emek hareketi olan Memur-Sen bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’nı 7 kıtadan emek hareketlerinin katılımlarıyla 30 Nisan’da online olarak gerçekleştirecek.

Online toplantıya Memur-Sen Yönetimi, Memur-Sen’e bağlı 11 Sendikanın Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile tüm Türkiye’den Memur-Sen İl Temsilcileri ve Sendikaların Şube Başkanları da katılacak.

Sunumların gerçekleştirileceği programın sonunda ise 1 Mayıs bildirisi “Türkçe, İngilizce, Arapça, Fransızca, İspanyolca, Arnavutça, İtalyanca, Portekizce ve Kazakça” olmak üzere 9 dilde okunacak.

Programla ilgili detayları Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın TRT Haber'e anlattı.

Yalçın, "Koronavirüs nedeniyle yarın meydanlarımız boş olacak ama biz meydanlarımızı online olarak kuruyoruz. 100'den fazla ülkenin sendikacıları ile beraber 'Pandemi sürecinde emek dünyası, Pandemi sonrası çalışma hayatı' başlığıyla uluslararası online konferans gerçekleştireceğiz. Bu bizim açımızdan bir ilk. Yarın yoğun bir sosyal medya etkinliğimizle 1 Mayıs mesajımızı kamuoyuyla buluşturacağız. Koronavirüs mesajımızı duyurmamızı engelleyemez." dedi.