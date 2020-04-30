CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, mecliste basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini hedef alarak, liyakatsizlikle suçladığı bürokratlar için "sonu yakın" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Özel'in açıklamalarına sosyal medya hesabı Twitter'dan cevap vererek, sert tepki gösterdi.

"Erdoğan ve yol arkadaşları hiçbir tehdide boyun eğmez"

Altun, şu açıklamalarda bulundu:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin başarısını hazmedemeyip halkın iradesiyle seçilen Cumhurbaşkanımızın ve Hükümetinin meşruiyetine dil uzatan ve aba altından sopa gösteren hadsizler bilmelidir ki Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları hiçbir tehdide boyun eğmez."