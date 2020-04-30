Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'den ABD'ye gönderilen A400M tipi uçağın yurda dönmek üzere Andrews Hava Üssü’nden hareket ettiğini açıkladı.

#COVID19 ile mücadele kapsamında, ABD'ye birinci grup tıbbi yardım malzemelerinin teslimini tamamlayan A400M tipi uçağımız ülkemize dönüş için Andrews Hava Üssü’nden hareket etti. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 30, 2020

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, "COVID19 ile mücadele kapsamında, ABD'ye birinci grup tıbbi yardım malzemelerinin teslimini tamamlayan A400M tipi uçağımız ülkemize dönüş için Andrews Hava Üssü’nden hareket etti" ifadelerine yer verdi.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'den ABD'ye koronavirüsle mücadele kapsamında 500 bin maske, 400 bin önlük, 2 bin litre dezenfektan, 500 yüz koruyucu ve 400 N95 tipi maske ile 1500 koruyucu gözlük yardımında bulunuldu.