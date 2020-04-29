Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle bugüne kadar 77 ildeki 153 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu ile özel yurtlarda, büyük bölümü yurt dışından getirilenler olmak üzere 63 bin kişi karantinaya alındı.

Yurtlarda 14 günlük karantina sürelerini tamamlayarak tahliye edilenlerin sayısı, bugün itibarıyla 34 bine ulaştı. 29 bin kişinin yurtlardaki gözlem süreci ise halen devam ediyor.

Ücretsiz ulaşım

Bu kişilerden üniversite öğrencileri ve ihtiyaç sahipleri, AFAD'ın koordinesinde memleketlerine ücretsiz gönderildi.

AFAD, yapılan çalışmalar ile bugünden itibaren tüm vatandaşların memkeletlerine ulaşımının ücretsiz sağlanacağını duyurdu.