Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadelesini sürdürürken, diğer ülkelere de yardım elini uzatmaya devam eden Türkiye, salı günü ABD'ye askeri kargo uçağıyla tıbbi malzeme yardımında bulunmuştu.

Yardımları ulaştıran kargo uçağı dönüş yolundayken ikinci yardım uçağının hazırlıklarına başlandı.

Yine tıbbi malzemelerden oluşan yardımlar ABD'ye gönderilmek üzere uçağa yükleniyor.

ABD'den teşekkür

İlk yardımın ardından, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, koronavirüs ile mücadele için yaptığı tıbbi ekipman yardımından dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek, "Amerikan halkı dostluğunuz, ortaklığınız ve desteğiniz için size minnettar." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin NATO nezdinde Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison da COVID-19 salgını nedeniyle Türkiye'nin ABD'ye tıbbi malzeme yardımı için teşekkür etmişti.