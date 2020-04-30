Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
M4 Karayolunda 7'nci devriye tamamlandı
[Fotoğraf: MSB]
İdlib'deki M4 Karayolunda, 7’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.
7'nci devriyeye ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapıldı.
TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir. pic.twitter.com/iAqWWuMc2D— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 30, 2020
ortak devriyeye ilişkin fotoğrafların da yer aldığı paylaşımda, "Türkiye Rusya mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir" denildi.
Etiketler: M4 karayolu idlib Türk-Rus devriyesiSon Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 11:00
Sıradaki Haber
Koronavirüs nedeniyle 1 Mayıs online kutlanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz