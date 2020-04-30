Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye, COVID-19'la mücadeleye destek amacıyla zor durumdaki ülkelere yardımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Filistin'e gönderilecek tıbbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabı üzerinden, maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan ve diğer malzemelerin Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinlilere dağıtılacağını belirtti.

Kalın, "Türkiye kara gün dostudur. İlkemiz: İnsanlık ölmesin ki insanlar ölmesin." dedi.

Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Filistin’e gidecek tibbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor. Maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan vd malzemeler Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize dağıtılacak.



Türkiye kara gün dostudur.

İlkemiz: İnsanlık ölmesin ki insanlar ölmesin. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) April 30, 2020

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait nakliye uçakları daha önce İspanya, İtalya, İngiltere, Sırbistan, Kosova, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Karadağ, Libya, Somali ve Güney Afrika Cumhuriyeti ve ABD'ye Türkiye'nin yardımlarını taşımıştı.