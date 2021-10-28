Komutanlığın sosyal medya hesabından, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu'nun prova görüntüleri paylaşıldı.

"Farklı sesler çıksa da her birimizden, birlikte çok güzel bir melodiyiz" sözleriyle bandonun İstiklal Marşı'nı seslendirdiği görüntülere yer verildi.

Jandarma Genel Komutanlığının paylaşımında, ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Bu bayrağın altında kutladığımız cumhuriyetimiz hep 18 yaşında. Cumhuriyetimizin ilanının 98'inci yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."