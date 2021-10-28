MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Değerli vatandaşlarımızın, Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Milli Mücadele kahramanlarına, muhterem şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, Cumhuriyet’in ilelebet var olacağını kararlılıkla vurguluyorum. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) October 28, 2021

"Esarete hayranlık duyanların izinden yürüyenler terörle mücadeleye karşı gelen kimliksizlerdir"

Cumhuriyet'e giden yolları açan Türk milletinin, şimdi de terörü bitirme konusunda kararlı adımlarla ilerlediğini belirten Bahçeli, şöyle konuştu:

"Mandacıların ve esarete hayranlık duyanların izinden yürüyenler terörle mücadeleye karşı gelen kimliksizlerdir.

Türkiye’nin haklı davasını karalamayı siyaset zannedenler Anadolu’ya kapanıp, zillet ve hıyanete sessiz kalınmasını, bölücülere tepkisiz durulmasını dayatan, bunu da demokrasi maskesiyle servis eden millet ve vatan muhalifleridir. Bunlar aynı zamanda Türkiye karşıtlarıdır."

"Atatürk’ün mirasını yağmalayanlar Türkiye düşmanlarıyla aynı hizada"

Bahçeli'nin hedefinde, Suriye-Irak tezkeresine hayır oyu veren CHP de vardı, sert sözlerle tepki gösterdi:

"Terörle mücadeleye itiraz edip milli bekayı tartışmaya açmak isteyen çarpık siyasetçiler Cumhuriyet’in anti tezi, istiklal sevdasının ardışık tehdididir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasını yağmalayanlar maalesef Türkiye düşmanlarıyla aynı hizadadır.

Geçmişte düşmana ganimet olmayan Türk milleti, terör ve bölücülükle önünü kesmeyi planlayan siyasi zillet lobisine de müstahak oldukları demokratik dersi mutlaka verecek, menfur emeller bir kez daha kursaklarda kalmaya mahkum olacaktır."

