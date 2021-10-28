Soylu, bakanlıktaki görüşmede yaptığı açıklamada, iki ülkenin ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda yapıcı adımlar atıldığını belirtti.

Sırbistan'ın dost ülke olduğunu ifade eden Süleyman Soylu, istikrar, güvenlik, barış noktalarında Sırbistan'ın kilit ülkeler arasında yer aldığını söyledi. Bakan Soylu, COVID-19 sürecinde de iki ülke ilişkilerinin en üst düzeyde devam ettiğini vurguladı.

"Sıla Yolu Projesi"nde, terörle, organize suçlarla mücadelede yapılanlara, iki ülkenin güvenlik alanındaki iş birliklerinin önemine dikkati çeken Soylu, Türkiye ile Sırbistan arasındaki sinerjinin güvenlik anlamında önemli adımlar atılmasını sağladığını kaydetti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü politika, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlıyor"

Sırbistan Savunma Bakanı Stefanovic de Soylu'yu "dost ve ağabey" olarak gördüğünü dile getirdi.

Soylu'nun fedakarca görev yaptığını aktaran Stefanovic, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü politikanın, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağladığını belirtti. Stefanovic, Bakan Soylu'ya misafirperverliği için teşekkür etti.

Gazetecilerin görüntü almasının ardından görüşme basına kapalı devam etti.