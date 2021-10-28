AK Parti MYK toplantısında Teşkilat Başkanlığı ile Mali ve İdari İşler Başkanlığı sunum yapacak.

Meclis çalışmaları da ele alınacak. Toplantıda yeni anayasa çalışmaları ve siyasi partiler kanunu da değerlendirilecek.

Koronavirüsle mücadelede son durum da toplantının gündeminde olacak. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklama yapacak.