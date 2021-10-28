Yargıtay'ın 28 Şubat davasıyla ilgili verdiği onama kararının ardından müebbet hapis cezası alan 14 eski asker tutuklanmıştı.

Rütbeleri sökülerek er statüsüne düşürülen eski generaller, ilerleyen yaşlarını ve sağlık sorunlarını öne sürerek infazın durdurulmasını talep etti.

İstanbul Adli Tıp Kurumunda muayeneleri yapılan Hakkı Kılınç ve Erol Özkasnak ile ilgili rapor çıktı.

Adli Tıp Kurumu'nun raporunda, “Cezanın infazının ertelenmesine gerek olmadığı, düzenli sağlık kontrolleri yapılarak cezaevinde infazlarına devam edilebileceği” belirtildi.