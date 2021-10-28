Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 12:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adli Tıp'tan Kılınç ve Özkasnak raporu
28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 eski generalden 2'sinin daha Adli Tıp Kurumu raporu çıktı. Eski askerlerin cezaevinde kalmasına engel bir sağlık sorunu olmadığına karar verildi.
Yargıtay'ın 28 Şubat davasıyla ilgili verdiği onama kararının ardından müebbet hapis cezası alan 14 eski asker tutuklanmıştı.
Rütbeleri sökülerek er statüsüne düşürülen eski generaller, ilerleyen yaşlarını ve sağlık sorunlarını öne sürerek infazın durdurulmasını talep etti.
İstanbul Adli Tıp Kurumunda muayeneleri yapılan Hakkı Kılınç ve Erol Özkasnak ile ilgili rapor çıktı.
Adli Tıp Kurumu'nun raporunda, “Cezanın infazının ertelenmesine gerek olmadığı, düzenli sağlık kontrolleri yapılarak cezaevinde infazlarına devam edilebileceği” belirtildi.
Etiketler: 28 Şubat
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