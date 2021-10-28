Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Özer ile Varank'ın MEB'deki görüşmesinde, organize sanayi bölgelerinde mesleki eğitimin güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar, iki bakanlığın birlikte yürüttüğü projeler ve planlanan çalışmalar ele alındı.

Varank, Özer'e bakanlık görevinin ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi.

Özer de ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek teşekkür etti.