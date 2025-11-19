Böcek ailesi soruşturması: İlaçlama şirketinin sahibi kalıp ustası ve sertifikası yok

İstanbul'da hayatını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesinin şüpheli ölümüne ilişkin detaylara TRT Haber ulaştı.

Adli Tıp Kurumu'nun 3 ayrı birimi otelden alınan numunelere dair inceleme yürütüyor.

Hazırlanan ön otopsi raporuna göre öncelikli ölüm nedeni "oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi." Gıda zehirlenmesi olasılığı ise düşük.

Otopsi incelemelerinde midede kızarıklık, mide duvarında kanama ve damarlarda kan pıhtısı tespit edildi.

İlaçlamada kullanılan kimyasal madde örnekleri, kutuları ve çarşaf örnekleri incelemeye alındı. Kesin ölüm nedenleri ise test sonuçlarına göre ortaya çıkacak. Tam raporun 28 Kasım'da açıklanması planlanıyor.

Ailenin şüpheli ölümü sonrasında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Midyeci, lokumcu, kokoreççi ve kafe işletmecisi tutuklanırken 7 şüphelinin işlemleri ise sürüyor. Zanlıların savcılıktaki ifadeleri de ortaya çıktı.

İlaçlama şirketinin sahibi: Kalıp ustasıydım, bu işe dair bir sertifikam yok

Tutuklu 4 esnaf suçlamaları reddetti. İlaçlama şirketinin sahibinin ifadesi ise ilaçtan zehirlenme olasılığını güçlendiriyor.

"6 yıldır evden çalışıyoruz, öncesinde de kalıp ustasıydım. Herhangi bir eğitim sertifikam yok, çalışanımız sertifikalı. İlaçları araçta bidonlarda muhafaza ediyoruz."

İlaçlamayı yapan kişi ise ilacı nasıl uyguladığını anlattı.

"İlacı hazırladım ve püskürtme yoluyla uyguladım. Ağustos ayında da aynı uygulamayı yaptım. Kokunun sızmaması için her yeri bantladım."

Böcek ailesinin kaldığı otel hala mühürlü

Otel işletmecisi ise otelde havalandırma sisteminin olmadığını itiraf etti.

"Hangi ilaç kullanıldığına dair bir bilgim yok. Her odada klima sistemi var ancak otelde havalandırma sistemi yok. Tuvaletlerde havalandırma var ancak oraya da ilaçlama yapılmadı."

Böcek ailesinin şüpheli ölümüne dair savcılıkta ifade veren 7 şüphelinin işlemleri sürüyor. Olayın yaşandığı otel ise hala mühürlü.

Baba servet Böcek'in cenazesi de Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'a gönderildi.