Duman 14.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 19.11.2025 11:50

Böcek ailesi soruşturması: İlaçlama şirketinin sahibi kalıp ustası ve sertifikası yok

İstanbul'da Böcek ailesinin şüpheli ölümüne ilişkin ön otopsi raporu tamamlandı. Raporda ölüm sebebi olarak öncelikli olasılık "oteldeki ortamdan kimyasal zehirlenme" gösterildi. Şüphelilerin savcılık ifadelerine de ulaşıldı. İlaçlama şirketi sahibinin herhangi bir eğitim sertifikasının olmadığı ortaya çıktı.

Böcek ailesi soruşturması: İlaçlama şirketinin sahibi kalıp ustası ve sertifikası yok

İstanbul'da hayatını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesinin şüpheli ölümüne ilişkin detaylara TRT Haber ulaştı.

Adli Tıp Kurumu'nun 3 ayrı birimi otelden alınan numunelere dair inceleme yürütüyor.

Hazırlanan ön otopsi raporuna göre öncelikli ölüm nedeni "oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi." Gıda zehirlenmesi olasılığı ise düşük.

Otopsi incelemelerinde midede kızarıklık, mide duvarında kanama ve damarlarda kan pıhtısı tespit edildi.

Böcek ailesinin Adli Tıp Kurumu ön raporu TRT Haber'de
Böcek ailesinin Adli Tıp Kurumu ön raporu TRT Haber'de

İlaçlamada kullanılan kimyasal madde örnekleri, kutuları ve çarşaf örnekleri incelemeye alındı. Kesin ölüm nedenleri ise test sonuçlarına göre ortaya çıkacak. Tam raporun 28 Kasım'da açıklanması planlanıyor.

Ailenin şüpheli ölümü sonrasında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Midyeci, lokumcu, kokoreççi ve kafe işletmecisi tutuklanırken 7 şüphelinin işlemleri ise sürüyor. Zanlıların savcılıktaki ifadeleri de ortaya çıktı.

İlaçlama şirketinin sahibi: Kalıp ustasıydım, bu işe dair bir sertifikam yok

Tutuklu 4 esnaf suçlamaları reddetti. İlaçlama şirketinin sahibinin ifadesi ise ilaçtan zehirlenme olasılığını güçlendiriyor.

"6 yıldır evden çalışıyoruz, öncesinde de kalıp ustasıydım. Herhangi bir eğitim sertifikam yok, çalışanımız sertifikalı. İlaçları araçta bidonlarda muhafaza ediyoruz."

İlaçlamayı yapan kişi ise ilacı nasıl uyguladığını anlattı.

"İlacı hazırladım ve püskürtme yoluyla uyguladım. Ağustos ayında da aynı uygulamayı yaptım. Kokunun sızmaması için her yeri bantladım."

Böcek ailesinin kaldığı otel hala mühürlü

Otel işletmecisi ise otelde havalandırma sisteminin olmadığını itiraf etti.

"Hangi ilaç kullanıldığına dair bir bilgim yok. Her odada klima sistemi var ancak otelde havalandırma sistemi yok. Tuvaletlerde havalandırma var ancak oraya da ilaçlama yapılmadı."

Böcek ailesinin şüpheli ölümüne dair savcılıkta ifade veren 7 şüphelinin işlemleri sürüyor. Olayın yaşandığı otel ise hala mühürlü.

Baba servet Böcek'in cenazesi de Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'a gönderildi. 

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:32
15 bin öğretmen ataması 24 Kasım'da yapılacak
12:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
12:18
Trafik ve kasko tazminat ödemeleri 9 ayda 162 milyar lirayı aştı
12:38
Tüketicilere 'indirimli sıfır araç vaadiyle kapora tuzağı' uyarısı
12:34
Bakan Memişoğlu: Böcek ailesinin tedavisinde sorun saptanmadı
11:59
BM, Filistin’in "kendi kaderini tayin hakkına" yeniden vurgu yaptı
Konya'da Selçuklu kalesinin topuzları gün yüzüne çıkarıldı
Konya'da Selçuklu kalesinin topuzları gün yüzüne çıkarıldı
FOTO FOKUS
Ters yönden geldiği için kendisini uyaran sürücüye saldıran kişi yakalandı
Ters yönden geldiği için kendisini uyaran sürücüye saldıran kişi yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ