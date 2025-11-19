Polisler için zorunlu ikinci şark kaldırılıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda 81 İl Emniyet Personel Şube Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Yerlikaya, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının milletin huzuru için kendi huzurundan vazgeçen, milletin canı için kendi canını ortaya koyan kahramanların teşkilatı olduğunu söyledi.

Bir teşkilatı, bir kurumu ayakta tutan en önemli unsurun insan kaynağı olduğunu dile getiren Yerlikaya, bir kurumun gerçek gücünün bütçesinde değil, insanında, onun moralinde, hissettirdiği huzur ve güven duygusunda olduğunu ifade etti.

"Polisimiz, huzur ve güvenin teminatıdır ancak huzurlu olmayan huzur veremez. İşte bu nedenle insan kaynağımızın gücü kadar o kaynağın doğru yönetimi de hayati önemdedir" diyen Yerlikaya, bir atama kararının, tayinin ve görevlendirmenin yalnızca imzadan ibaret olmadığını, o kararın insanın hayatına yön verdiğini, ailesinin düzenini, evladının okulunu belirlediğini aktardı.

"Türkiye Yüzyılı vizyonunu rehber ediniyoruz"

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonunu rehber edindiklerini belirterek, bunun sadece ekonomik kalkınmayı değil, aynı zamanda huzur ve güvenin daim olduğu bir Türkiye hedeflediğini vurguladı.

Böyle bir vizyona sahip Türkiye'de şeffaflığı tartışmalı, şahsi ilişkilere açık, güveni zedeleyen bir atama sisteminin ne Emniyet Teşkilatına ne de Bakanlığa yakışacağına dikkati çeken Yerlikaya, bu nedenle atama ve yer değiştirme uygulanırken hiçbir personelin aklında "acaba" sorusunun kalmayacağını vurguladı.

Yerlikaya, görev puanı sisteminin başkomiser ve altı rütbedeki personel için kullanılmaya başlandığını hatırlatarak, Personel Bilgi Sistemi'ne entegre edilen Bilgisayar Destekli Atama Sistemi ile 2025 yılı genel atama döneminde, toplam 22 bin 45 personelin atamasının yalnızca 8 dakika içinde tamamlandığını söyledi.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu sistemde artık kişisel inisiyatiflere yer yok. Peki neye yer var? Tecrübeye, fedakarlığa, görev süresine ve hizmetin niteliğine. Artık polislerimiz tıpkı öğretmenlerimiz ve sağlık çalışanlarımız gibi görev puanlarına göre atanıyor ve emekleri objektif şekilde ölçülüyor. Her personelimiz kendi görev puanını görebiliyor, gerektiğinde sisteme itiraz edebiliyor. Yani kapalı kapılar ardında değil, herkesin gözü önünde saydam süreç yürütülüyor. Bu sistemi tasarlarken tamamen insan odaklı hareket ettik. Her personelimizin kendini güvende hissettiği, yarınını planlayabildiği, geleceğini öngörebildiği yapı kurmak istedik. İşte sistemin ne kadar doğru, ne kadar yerinde, ne kadar hakkaniyetli bir adım olduğunu herkes gördü, görmeye de devam edecek."

"Dönem tayinlerini mayıs aylarının 25'inde yapacağız"

Göreve geldiği günden beri Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki personelin tayinlerinin mayıs ayının 25'inde gerçekleştirildiğini belirten Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Bu yıl ve bundan sonraki yıllarda da inşallah dönem tayinlerini mayıs aylarının 25'inde yapacağız. Emniyet Teşkilatımız, 180 yıllık ulu bir çınardır. Bu çınarın dallarında, vatanın her karışında görev yapan kahraman polislerimizin alın teri, cesareti ve gayreti vardır. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak bu büyük fedakarlığın karşılığını verme noktasında her zaman personelimizi önceleyen bir anlayışla hareket ediyoruz.

Bu yıl 24-25 Temmuz tarihlerinde Polis Eğitim Kurumlarından mezun olan 8 bin 263 komiser yardımcısı, polis memuru ve çarşı mahalle bekçisi rütbesindeki aday personelin ilk atamaları yapıldı. Bu yıl içinde de şu ana kadar 6 bin 11 personelimiz emekliye ayrıldı. Bu yıl içinde teşkilat tarihinde ilk kez 'personel branşı' oluşturuldu ve Personel Branş Yönergesi yürürlüğe girdi. Ardından personel branş kursları başladı; bu yıl 628 personelimize, personel branş kursu verildi. Başarıyı da taltif ve takdirle destekleyerek özendiriyoruz. Bakın, 2025 yılı içerisinde polislerimize 68 bin 278 başarı belgesi, 21 bin 875 üstün başarı belgesi verdik, vermeye de devam edeceğiz."

"2026'da ikinci şark tebligatı yapılmayacak"

Yerlikaya, standart kadro çalışmalarının devam ettiğini bildirerek, "İnşallah önümüzdeki ay bu çalışmamızı tamamlayarak sizlere açıklayacağız. Buradaki amacımız da şudur: Tüm hizmet sathında polislerimizin dengeli dağılımını sağlayarak verimliliğimizi en üst seviyeye çıkarmak." dedi.

Ailenin toplumun temel taşı olduğunu ve 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Yerlikaya, bu yıl eş durumu ve mazeret atamalarının her ay yapılmasını sağladıklarını kaydetti.

Yerlikaya, "Şimdi ilk defa açıklıyorum, 2026 yılında yapılacak genel atama döneminde personelimize zorunlu ikinci şark tebligatı yapılmayacak" diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Polislerimizin özlük haklarıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi yani Bakanlığımızın üç kolluğunda, aynı görevi yapan arkadaşlarımızın tamamının aynı ücret dengesinde olması gerektiğine inanıyoruz.

Yine ilk defa burada açıklıyorum, çok uzun yıllardır polislerimizin yeni teşkilat kanunuyla ilgili beklenti içinde olduğunu biliyorum. Arkadaşlarımız bu konuyla ilgili özenli bir çalışma yürütüyor. Özlediğimiz bir teşkilat kanunu yapmakla ilgili kararlılığımızı belirtmek isterim."