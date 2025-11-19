Açık 6.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 19.11.2025 07:43

Zelenski'den kritik Ankara ziyareti: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Rusya-Ukrayna savaşında barış umutları için gözler Ankara'da olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya gelecek. Görüşmede, İstanbul'daki barış müzakerelerinin yeniden canlandırılması konusu ele alınacak.

Zelenski'den kritik Ankara ziyareti: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakereleri tekrar başlayacak mı?

Bu soru, son günlerde yeniden gündeme gelirken, ara buluculuk rolüyle ön plana çıkan Türkiye'ye

Ukrayna'dan üst düzey bir ziyaret gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Ankara'da bir araya gelecek.

Bu yıl 3'üncü yüz yüze görüşme

Erdoğan'ın Ukraynalı mevkidaşı Zelenski ile görüşmesine ilişkin detayları İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaştı.

Liderlerin bu yılki 3'üncü yüz yüze görüşmesi de yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Ana gündem başlığı ise Rusya-Ukrayna savaşı olacak.

Ankara, 4'üncü yılı yaklaşan savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi noktasında tarafları birçok kez Türkiye'de buluşturdu.

Bu kapsamda Erdoğan ve Zelenski, İstanbul'daki müzakere sürecinin yeniden canlandırılması için atılabilecek adımları ele alacak. Rusya ile esir takası konusu da konuşulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkilerini de tüm boyutlarıyla gözden geçirecek. İki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için yapılacaklar görüşülecek.

Ankara Recep Tayyip Erdoğan Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy
