Gündem
AA 18.11.2025 22:37

Tarihi komisyondan ortak açıklama: Her türlü ithamın karşısında ortak bir tavırla duracağız

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından siyasi nezaket ve üslupla bağdaşmayan bazı söylemlere karşı ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, "Komisyon çalışmalarının tamamlanmasına yaklaşılan bir dönemde herkesin kullandığı dile ve üsluba azami özen göstermesi gerektiğini vurguluyoruz" denildi.

Tarihi komisyondan ortak açıklama: Her türlü ithamın karşısında ortak bir tavırla duracağız

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Dayanışma Komisyonundan yapılan ortak açıklamada, bugün gerçekleştirilen 17'nci toplantıda, son dönemde siyasi nezaket ve üslupla bağdaşmayan bazı söylemlere karşı ortak açıklama metninin okunduğu ve oylanarak ittifakla kabul edildiği belirtildi.

Kapsamlı istişareler sonucunda geniş bir temsil ve uzlaşıyla kurulan Komisyonun çalışmalarını uyum içinde sürdürmesinden rahatsızlık duyan bazı kesimlerin Komisyona ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a yönelik mesnetsiz ithamlarını üzüntüyle takip ettikleri belirtilen ortak açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, siyasi partilerin genel başkanlarının iradeleri doğrultusunda 11 ayrı siyasi partiden 51 milletvekilinin katılımıyla kurulduğu hatırlatıldı.

Tarihi komisyon Cuma günü İmralı ziyaretini oylayacak
Tarihi komisyon Cuma günü İmralı ziyaretini oylayacak

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, milli birlik ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında çalışmalar yapmak amacıyla kurulan Komisyonumuzun tek gayesi gelecek nesillere huzur ve barış dolu bir Türkiye bırakmaktır. Şu ana kadar her kesimden farklı fikirlerin serbestçe ifade edildiği ve demokratik olgunluk içerisinde yüksek özveriyle çalışan Komisyonun başarılı olabilmesi için Başkanlık makamının tarafsız ve birleştirici rolü ile Sayın Numan Kurtulmuş'un siyasi nezaketinin ve yapıcı kişiliğinin de büyük bir fırsat olduğunun altını çizmek isteriz.

Komisyon çalışmalarının tamamlanmasına yaklaşılan bir dönemde herkesin kullandığı dile ve üsluba azami özen göstermesi gerektiğini vurguluyor, başta Meclis Başkanımız olmak üzere, komisyon çalışmalarında özveri ile sorumluluk yüklenenlere yönelik her türlü ithamın karşısında ortak bir tavırla duracağımızı hatırlatıyoruz."

