Açık 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 18.11.2025 20:58

Tarihi komisyon Cuma günü İmralı ziyaretini oylayacak

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Cuma günü 18. kez toplanacak. Gündemde muhtemel İmralı ziyareti olması bekleniyor.

Tarihi komisyon Cuma günü İmralı ziyaretini oylayacak

Meclis'teki tarihi komisyonun Cuma günü yeni bir toplantı daha yapması öngörülüyor. Bu kez gündemde İmralı'ya gidilmesi önerisi olacak.

Komisyondan 'evet' kararı çıkması durumunda görüşmeyi komisyonun tamamı değil belirlenen bir heyet gerçekleştirecek. AK Parti kaynaklarında kararın oy birliği ile alınacağı görüşü hakim.

Komisyonun İmralı'ya gitme kararı vermesi durumunda ziyaretin gerçekleşebilmesi için süreci Adalet Bakanlığı yürütecek.

Öte yandan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda rapor yazma süreci de başlayacak. Komisyonda temsil edilen tüm siyasi partiler önce kendi görüşlerini ifade edecek.

Hem dinlemeler sonucundaki beklentiler raporda olacak hem de siyasi partilerin ortak görüşleri bir politika belgesi halinde sunulacak.

ETİKETLER
Terörsüz Türkiye TBMM
Sıradaki Haber
"LNG anlaşması nedeniyle Rus gazı alımının sona ereceği" iddiasına yalanlama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:09
YÖK ile Türk Akademisi arasında iş birliği
20:51
Orman Genel Müdürlüğüne 496 sözleşmeli personel alınacak
20:14
"LNG anlaşması nedeniyle Rus gazı alımının sona ereceği" iddiasına yalanlama
19:58
Muğla açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
20:40
İşgalci İsrail, Filistin’in tarihi beldelerinde 4 bin 600 dönüm araziye el koymayı planlıyor
19:45
ANKARAY'da arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı
Bursa semalarında mercek bulutu görüldü
Bursa semalarında mercek bulutu görüldü
FOTO FOKUS
Zehirlenip hayatını kaybeden Böcek ailesi hastaneye böyle gitti
Zehirlenip hayatını kaybeden Böcek ailesi hastaneye böyle gitti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ