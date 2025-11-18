Açık 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 18.11.2025 20:13

"LNG anlaşması nedeniyle Rus gazı alımının sona ereceği" iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'nin ABD ile LNG anlaşması yaptığı için Rus gazı alımının sona ereceği ve bu nedenle enerji krizinin kapıda olduğu" iddiasını yalanladı.

"LNG anlaşması nedeniyle Rus gazı alımının sona ereceği" iddiasına yalanlama

DMM'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin, sahip olduğu boru hatları, LNG ve depolama altyapısıyla arz güvenliği konusunda bölgesinin en güçlü ülkelerinden biri olduğu belirtildi.

Ne bugün ne de yaklaşan kış döneminde herhangi bir doğal gaz arz güvenliği sorunu veya enerji krizi riskinin söz konusu olduğu aktarılan açıklamada, Türkiye'nin Rusya Federasyonu'ndan doğal gaz tedarikinin, ilgili kurumlar arasında yürürlükte bulunan uzun vadeli sözleşmeler çerçevesinde planlandığı şekilde ve kesintisiz olarak devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bununla birlikte Türkiye'nin ABD, Azerbaycan, İran, Cezayir, Umman, Katar gibi çoklu kaynaklardan boru gazı ve LNG tedarik etmesi ise arz güvenliğini çeşitlendirmeye, rekabeti artırmaya ve tedarik esnekliğini güçlendirmeye yönelik teknik bir tercihtir. Enerji arzı çoklu kaynaklarla güvence altına alınmış olup, öne sürülen kriz senaryosunun hiçbir gerçekliği bulunmamaktadır. Kamuoyunun bu tür yanıltıcı haber ve paylaşımlara itibar etmemesi, kurumların resmi açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur."

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
Sıradaki Haber
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 17'inci kez toplandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:29
Tarihi komisyon Cuma günü İmralı ziyaretini oylayacak
21:09
YÖK ile Türk Akademisi arasında iş birliği
20:51
Orman Genel Müdürlüğüne 496 sözleşmeli personel alınacak
19:58
Muğla açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
20:40
İşgalci İsrail, Filistin’in tarihi beldelerinde 4 bin 600 dönüm araziye el koymayı planlıyor
19:45
ANKARAY'da arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı
Bursa semalarında mercek bulutu görüldü
Bursa semalarında mercek bulutu görüldü
FOTO FOKUS
Zehirlenip hayatını kaybeden Böcek ailesi hastaneye böyle gitti
Zehirlenip hayatını kaybeden Böcek ailesi hastaneye böyle gitti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ