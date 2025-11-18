Parçalı Bulutlu 13.8ºC Ankara
Türkiye
TRT Haber 18.11.2025 17:54

Böcek ailesinin Adli Tıp Kurumu ön raporu TRT Haber'de

İstanbul'da zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesinin Adli Tıp Kurumu ön raporuna TRT Haber ulaştı. Raporda, kalınan oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal zehirlenmesinin olabileceği ifade edildi. Zehirlenmenin öncelikli bulgusunun oteldeki kimyasal madde zehirlenmesi olduğu belirtildi.

Böcek ailesinin Adli Tıp Kurumu ön raporu TRT Haber'de

Adli Tıp Kurumu'nun raporunda, otelin ilaçlanmasında kullanılan kimyasal madde örneklerinin inceleneceği açıklandı.

Adli Tıp Kurumun ön raporunda, Böcek ailesinin konakladığı oteldeki 201 numaralı odanın havalandırma sisteminin olmadığı duyuruldu.

Çocuklar Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek'in otopsilerinde mide duvarında yer yer kanama ve midede kızarıklık dışında belirgin bir bulgunun izlenmediği açıklandı.

Anne Çiğdem Böcek ve baba Servet Böcek'e ait otopside ise midede kızarıklık, kanama ve ince bağırsakta kanlı içeriğin tespit edildiği ortaya çıktı.

Adli Tıp Kurumu'nın ön raporunda, öncelikli olarak zehirlenmenin oteldeki ortamdan kaynaklı olduğu açıklandı. Gıda zehirlenmesi ihtimalinin ise düşük olasılıklı olduğu ifade edildi.

Böcek ailesinin kesin ölüm nedenleri yapılacak incelemeler sonucu belli olacak.

Adli Tıp Kurumu Gıda Gıda Zehirlenmesi
