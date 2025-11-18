Parçalı Bulutlu 13.8ºC Ankara
TRT Haber, İHA 18.11.2025 16:55

Bursa'da suya yüzde 30 zam yapıldı

Bursa'da bir ay süren su kesintilerinin ardından. Büyükşehir Belediyesi su ücretinde yüzde 30 artışa gitti. Atık su bedelleri ile birlikte bazı kullanıcılara artış yüzde 100'e kadar yansıyacak.

Bursa'da suya yüzde 30 zam yapıldı

Bursa’da ekim boyunca yaşanan su kesintileri sona erdi ancak bu kez faturalar kabardı. Kasımdaki yağışlarla birlikte barajlarda bir nebze rahatlama olurken planlı su kesintileri iptal edildi fakat, suya yüzde 30 zam yapıldı.

Seçildiğinde su ücretlerinde yüzde 25 indirime giden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, zammı ilginç bir gerekçeyle savunarak, yanlış yaptıklarını ifade etti. 

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’dan tepki

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ yönetimini su tarifeleri üzerinden eleştiren bir açıklama yaptı. Suya yapılan yüzde 30’luk zam sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gürkan, Bursa’da su fiyatlarına yapılan artışları "popülist yönetim anlayışı" olarak nitelendirdi.

Gürkan, CHP’li belediye yönetiminin göreve gelir gelmez suya yüzde 25 indirim vadettiğini, ancak daha sonra art arda gelen zamlarla Bursa’yı "Türkiye’nin en pahalı suyunu kullanan şehirlerinden biri" haline getirdiğini söyledi.

BUSKİ Genel Kurulu’nda yapılan son görüşmelerde yönetimin "Doğru yapmamışız" ifadeleriyle hatasını kabul ettiğini öne süren Gürkan, yeni alınan yüzde 30 oranındaki su ve atık su zammını da eleştirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde ve bağlı kurumlarda "yönetim krizi" olduğunu savunan Gürkan, alınan kararların sosyal adalet ve kamu yönetimi ciddiyetiyle uzlaşmadığını belirterek kararlara tepki gösterdi.

Açıklamasında Bursa’nın siyasi popülizmle yönetilemeyeceğini vurgulayan Gürkan, "Bursamızın vizyonsuz, popülist ve günübirlik kararların bedelini ödemeye tahammülü yoktur" ifadelerini kullandı.

Şehrin menfaatlerini savunmaya devam edeceklerini belirten AK Parti Bursa İl Başkanı, yanlış olarak gördükleri uygulamalara karşı durmayı sürdüreceklerini kaydetti. 

Malatya'da deprem konutlarının anahtar teslimi sürüyor
