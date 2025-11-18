Çok Bulutlu 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 18.11.2025 16:05

Beyoğlu'nda kahve içen genç mühendis yoğun bakıma alındı

İstanbul Beyoğlu’nda iddiaya göre kafede içtiği Türk kahvesi nedeniyle fenalaşan mühendis Ayben Özçilingir Turtura, kostik madde (sodyum hidroksit) şüphesiyle entübe edilerek yoğun bakıma alındı.

Beyoğlu'nda kahve içen genç mühendis yoğun bakıma alındı

26 yaşındaki Ayben Özçilingir Turtura arkadaşıyla gittiği kafede Türk kahvesi siparişi verdi. Turtura kahveden ilk yudumu alır almaz aniden fenalaşarak tuvalete koştu.

Beyoğlu'nda kahve içen genç mühendis yoğun bakıma alındı

Genç kadın bir süre sonra nefes alamama ve dilinde uyuşma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi hastanede yapılan Turtura kostik madde zehirlenmesi şüphesiyle başka bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

Beyoğlu'nda kahve içen genç mühendis yoğun bakıma alındı

"Kahve deterjanla yapıldı" iddiası

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, işletmeden sorumlu kişilerin babası E.Ö.'nün mutfakta kullanılan şişelere bulaşık deterjanı koyduğu, kahveyi yapan M.A.'nın ise kahveyi yanlışlıkla bu deterjan dolu şişeden hazırladığı belirlendi.

Beyoğlu'nda kahve içen genç mühendis yoğun bakıma alındı

İşletme sahibi oldukları tespit edilen G.S.Ö.ve S.N.Ö. gözaltına alınırken, kafe zabıta ekiplerince mühürlendi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

ETİKETLER
İstanbul Kahve Türk Kahvesi Gıda Zehirlenmesi Gıda
Sıradaki Haber
Yurt genelinde bu hafta yağışsız geçecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:47
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 735 bin liraya geriledi
16:44
ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformuna erişim sorunu
16:35
Bakan Işıkhan: İşçilerde sendikalaşma oranını yüzde 14,02'ye yükselttik
16:07
Şehit pilot Hasan Bahar İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
15:52
Yurt genelinde bu hafta yağışsız geçecek
15:37
NASA, Mars'ta oraya ait olmayan bir kaya keşfetti
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da çok sayıda araç ve evi ateşe verdi
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da çok sayıda araç ve evi ateşe verdi
FOTO FOKUS
Drift atan sürücü, kendini uyaranları işte böyle ezmeye çalıştı
Drift atan sürücü, kendini uyaranları işte böyle ezmeye çalıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ