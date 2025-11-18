Çok Bulutlu 16.9ºC Ankara
DHA 18.11.2025 15:24

İstanbul'da 21 mahalleye 'şap' karantinası

Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığı nedeniyle 21 mahallenin koruma ve gözetim maksadıyla karantinaya alındığını duyurdu.

İstanbul'da 21 mahalleye 'şap' karantinası

İstanbul'un Şile ilçesinde şap hastalığı belirlendi. Bunun üzerine il tarım ve orman müdürlüğü tarafından karantina uygulaması başlatıldı.

Tedbirler kapsamında 21 mahalleye karantina tedbirleri uygulandı. 

İstanbul'da 21 mahalleye 'şap' karantinası

Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Yapılan kontroller sonucu ilçemizde şap hastalığı çıkmış olup koruma ve gözetim bölgesi olarak 21 mahalleye karantina tedbirleri uygulanmıştır. Koruma bölgesi olarak, Tekke, Yazımanayır, Yaylalı mahalleleri, gözetim bölgesi olarak ise, Darlık, Hasanlı, Ağaçdere, Hacıllı, Çemgilli, Yaka, Değirmençayırı, Osmanköy, Sortullu, Göksu, Karabeyli, Karamandere, İmrendere, Ovacık, Yeniköy, Çayırbaşı, Kabakoz, Akçakese mahalleleri olarak belirlenmiştir"  ifadeleri yer aldı.

ETİKETLER
İstanbul Karantina Tarım ve Orman Bakanlığı
