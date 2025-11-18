Çok Bulutlu 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.11.2025 14:56

Kuraklık Yalova'yı da vurdu: 20 günlük su kaldı

Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 10'a düştü. Kentin 20 günlük suyu kalırken, barajın kuruyan bölgeleri dronla görüntülendi. Vali Hülya Kaya, "Geçen seneyle kıyasladığımızda su rezervimizin son derece azaldığını görüyoruz. Yaklaşık 20-25 günlük suyumuz kaldı" dedi.

Kuraklık Yalova'yı da vurdu: 20 günlük su kaldı

Vali Kaya, kuraklık nedeniyle yaşanan su rezervindeki azalmanın sadece Yalova'yı değil, dünyayı ilgilendirdiğini ifade etti.

Bu yıl istenilen düzeyde yağışın olmadığına dikkati çeken Kaya, şöyle konuştu:

"Yağış azlığı, su havzamızdaki potansiyeli etkiliyor. Geçen seneyle kıyasladığımızda su rezervimizin son derece azaldığını görüyoruz. Yaklaşık 20-25 günlük suyumuz kaldı. 25 milyon metreküplük Gökçe Barajı'mızda yaklaşık 2,5 milyonluk bir su rezervimiz kaldı. Yakın zamanda çok büyük yağış da beklemiyoruz. Dolayısıyla elimizdeki suyun çok tasarruflu şekilde kullanılması önem arz ediyor. Bununla ilgili kurumlar arası koordinasyon için de zaten çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yalova'ya yeni baraj yapılması planlanıyor

Kaya, İl Özel İdaresince özellikle köylerde bu yıl ilk defa akıllı su sayacı uygulamasına geçtiklerini, böylece su tüketimini yüzde 50 oranında azalttıklarını kaydetti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Barajdaki mevcut su miktarını aralık ayının ortalarına kadar idareli şekilde kullanılmasını istediklerini anlatan Kaya, şunları belirtti:

"Bu şekilde idare edebilirsek bundan sonra zaten yağışlarla beraber rezervimizin dolacağını düşünüyoruz. Suyun dikkatli kullanılmasını istiyoruz. Onun dışında zaten Yalova ile ilgili yeni bir barajın yapılmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şu an proje ihale aşamasına geldi. O da tamamlandığında Yalova'da artık inşallah su probleminden bahsetmeyeceğiz."

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

ETİKETLER
Yalova Kuraklık Barajlar
Sıradaki Haber
Drift atan sürücü, kendini uyaranları işte böyle ezmeye çalıştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:47
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 735 bin liraya geriledi
16:44
ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformuna erişim sorunu
16:35
Bakan Işıkhan: İşçilerde sendikalaşma oranını yüzde 14,02'ye yükselttik
16:07
Şehit pilot Hasan Bahar İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
16:17
Beyoğlu'nda kahve içen genç mühendis yoğun bakıma alındı
15:52
Yurt genelinde bu hafta yağışsız geçecek
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da çok sayıda araç ve evi ateşe verdi
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da çok sayıda araç ve evi ateşe verdi
FOTO FOKUS
Drift atan sürücü, kendini uyaranları işte böyle ezmeye çalıştı
Drift atan sürücü, kendini uyaranları işte böyle ezmeye çalıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ