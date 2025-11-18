Çok Bulutlu 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 18.11.2025 14:43

Drift atan sürücü, kendini uyaranları işte böyle ezmeye çalıştı

Ankara'da otomobille sokak ortasında drift atan bir sürücü, kendisini uyaranları ezmeye çalıştı. O anlar kameraya da yansırken sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Keçiören ilçesindeki Etlik Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre; M.A.K., otomobiliyle sokak ortasında drift attı. Rahatsız olan mahalleli sokağa inip, sürücüye uyarıda bulundu. M.A.K., kendisini uyaranların üzerine otomobili sürüp ezmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay yerinden kaçan M.A.K., Sincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Sürücü M.A.K.'nin sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi ve ayrıca 4 ayrı idari para cezası uygulandı.

ETİKETLER
Ankara Drift
Sıradaki Haber
Sındırgı’da deprem korkusu karavan trendini artırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:47
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 735 bin liraya geriledi
16:44
ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformuna erişim sorunu
16:35
Bakan Işıkhan: İşçilerde sendikalaşma oranını yüzde 14,02'ye yükselttik
16:07
Şehit pilot Hasan Bahar İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
16:17
Beyoğlu'nda kahve içen genç mühendis yoğun bakıma alındı
15:52
Yurt genelinde bu hafta yağışsız geçecek
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da çok sayıda araç ve evi ateşe verdi
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da çok sayıda araç ve evi ateşe verdi
FOTO FOKUS
Drift atan sürücü, kendini uyaranları işte böyle ezmeye çalıştı
Drift atan sürücü, kendini uyaranları işte böyle ezmeye çalıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ