TRT Haber 18.11.2025 17:30

Zehirlenip hayatını kaybeden Böcek ailesi hastaneye böyle gitti

İstanbul Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşan Böcek ailesinin taksiyle hastaneye götürüldüğü anların araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Fatih'te kaldıkları otelde zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3) ve anne Çiğdem Böcek'in ardından baba Servet Böcek de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ailenin kaldıkları otelde rahatsızlandıkları sırada taksiyle hastaneye gittiği anlar görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 12 Kasım'da Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti, çocukları Kadir Muhammet ve Masal ile birlikte Fatih'teki otelde konaklamaya başladı. Gece saatlerinde anne Çiğdem Böcek, kızı Masal'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Masal Böcek ardından da ağabeyi Kadir Muhammet hayatını kaybetti. Anne Çiğdem Böcek ise çocuklarının ölümünden 2 gün sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Baba ise dün hayatını kaybetti.

İstanbul'daki zehirlenmede can kaybı 4'e yükseldi
İstanbul'daki zehirlenmede can kaybı 4'e yükseldi

Böcek ailesinin sağlık durumu kameraya anbean yansıdı

Olayla ilgili soruşturma sürerken, ailenin otelde rahatsızlandıktan sonra taksi ile hastaneye gittiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, taksinin arka koltuğunda oturan anne ve çocukların halsiz olduğu, babanın ise telaşlı olduğu, çocuklardan birinin annesinin uzattığı poşete kustuğu görülüyor.

Zehirlenip hayatını kaybeden Böcek ailesi hastaneye böyle gitti

