Açık 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber, AA 17.11.2025 19:49

İstanbul'daki zehirlenmede can kaybı 4'e yükseldi

İstanbul Fatih'te, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Cemil Taşçıoğlu Eğitim Araştırma Hastanesi tedavi gören Servet Böcek hayatını kaybetti. Anne ve iki çocuğun ardından baba Böcek de vefat etti.

İstanbul'daki zehirlenmede can kaybı 4'e yükseldi

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırıldı, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da hayatını kaybederken babanın tedavisi sürüyordu.

Polis ekiplerinin çalışmasında ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve restoranda yemek yediği belirlenmişti.

Aynı gün başlayan mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndükleri anlaşıldı.

2 turist de aynı hastanede tedavi altına alındı

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alındı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırıldı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin otelde yaptığı incelemenin ardından otel boşaltıldı, müşteriler farklı otellere yönlendirildi.

11 kişi gözaltına alındı

Ayrıca soruşturmada, otel sahibi, lokumcu, kokoreççi, fırıncı, midyeci, kafe sahibi, ilaçlama şirketinin sahibinin oğlu ile ilaçlama yapan kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 8 şüphelinin Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri devam ederken bu sabah 2 otel görevlisi ile ilaçlama yapan kişi de gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında midyeci, lokumcu, kokoreççi ile kafe işletmecisi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Emniyette gözaltında bulunan 7 zanlının ise işlemleri sürüyor.

ETİKETLER
Gıda Zehirlenmesi İstanbul Son Dakika
Sıradaki Haber
İstanbul'da suya her ay zam uygulaması yeni yılda da devam edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:25
Van hudut hattında 109 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uçağın neden düştüğünü şeffaf bir şekilde paylaşacağız
18:54
Engelli bireylere özel indirimli trafik poliçesi uygulaması başlıyor
18:43
Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı
18:32
Çinli bilim insanları, Ay'dan gelen kaya ve toprak örneklerinde "demir pası" buldu
18:41
İstanbul'da suya her ay zam uygulaması yeni yılda da devam edecek
Sındırgı'da evleri hasar gören vatandaşlar geçici yaşam merkezine yerleştiriliyor
Sındırgı'da evleri hasar gören vatandaşlar geçici yaşam merkezine yerleştiriliyor
FOTO FOKUS
"Neşeli Günler" filmi gerçek oldu: Karşılıklı turşucu açtılar
"Neşeli Günler" filmi gerçek oldu: Karşılıklı turşucu açtılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ