Açık 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.11.2025 17:24

Sındırgı'da evleri hasar gören vatandaşlar geçici yaşam merkezine yerleştiriliyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerde evleri hasar gören vatandaşlar, Balıkesir Valiliği koordinesinde oluşturulan Tomruk Geçici Yaşam Merkezi'ne yerleştirilmeye başlandı.

Sındırgı'da evleri hasar gören vatandaşlar geçici yaşam merkezine yerleştiriliyor

Valilik koordinasyonunda AFAD tarafından Yağcıbedir Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında ilk etapta 10 dönümlük alana kurulan 40 konteyner vatandaşların kullanımına açıldı.

Kırsal mahallelerde ise konteyner ve temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı devam ediyor.

İlçe genelinde şu ana kadar 171 konteynerin kurulumu tamamlandı, iş yerleri hasar gören esnaf için de konteyner dağıtımları sürüyor.

Geçici yaşam merkezine yerleşen vatandaşlar, konteynerlerin temizliği, düzeni ve altyapı hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

ETİKETLER
Deprem AFAD
Sıradaki Haber
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:32
Çinli bilim insanları, Ay'dan gelen kaya ve toprak örneklerinde "demir pası" buldu
17:59
Üniversitede 3 yıllık eğitim dönemi gelecek yıl başlıyor
17:49
Karadağ, Türkiye ile "vizesiz seyahat"i yeniden uygulamaya koyacak
17:29
Gazze'deki hükümet: On binlerce çadır sular altında kaldı, 288 bin aile felaketi yaşıyor
17:24
İsrail hapishane ve gözaltı merkezlerinde son iki yılda en az 98 Filistinlinin hayatını kaybettiği belgelendi
17:22
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Sındırgı'da evleri hasar gören vatandaşlar geçici yaşam merkezine yerleştiriliyor
Sındırgı'da evleri hasar gören vatandaşlar geçici yaşam merkezine yerleştiriliyor
FOTO FOKUS
Muazzez Abacı için TRT Ankara Radyosu'nda tören düzenlendi
Muazzez Abacı için TRT Ankara Radyosu'nda tören düzenlendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ