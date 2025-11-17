Açık 11.5ºC Ankara
TRT Haber 17.11.2025 17:17

Yurt genelinde sıcaklıklar artacak

Yurt genelinde önümüzdeki bir haftalık süreçte Kıyı Ege dışında kalan kesimlerde yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, önümüzdeki bir haftalık süreçte Kıyı Ege dışında kalan yerlerde yağış beklenmiyor.

Sabah ve gece saatlerinde Trakya, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının artarak yurdun büyük bir bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde sıcaklıklar artacak

Önümüzdeki bir haftalık süreçte günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 19, İstanbul'da 21, İzmir'de 26, Antalya'da 28, Diyarbakır'da 18, Erzurum'da 14, Adana'da 29  derceye kadar yükselecek.
 

Meteoroloji Hava Durumu
