Yurt genelinde sıcaklıklar artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, önümüzdeki bir haftalık süreçte Kıyı Ege dışında kalan yerlerde yağış beklenmiyor.

Sabah ve gece saatlerinde Trakya, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının artarak yurdun büyük bir bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki bir haftalık süreçte günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 19, İstanbul'da 21, İzmir'de 26, Antalya'da 28, Diyarbakır'da 18, Erzurum'da 14, Adana'da 29 derceye kadar yükselecek.

