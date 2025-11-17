Açık 15.3ºC Ankara
Türkiye
AA 17.11.2025 15:27

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Batı Karadeniz'in batısı ile Kuzey Ege'de akşam saatlerinden sonra, Marmara'da ise yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara'nın güneyinde rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilirken, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Kuzey Ege'de ise rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilirken, fırtınanın yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

