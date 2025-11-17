Açık 16.5ºC Ankara
AA 17.11.2025 12:48

Muğla'da TOKİ konutları sahiplerine teslim edildi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yapımı tamamlanan TOKİ konutları hak sahiplerine törenle teslim edildi.

Muğla'da TOKİ konutları sahiplerine teslim edildi

Seydikemer Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle ilçede yapımı tamamlanan 304 konut ve 8 iş yerinin anahtar teslim töreni, Menekşe Mahallesi TOKİ Konutları bahçesinde gerçekleştirildi.

Hak sahiplerine anahtarları protokol üyelerince verildi.

Törene, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, TOKİ Ege Bölge Müdürü Serdar Sezgin, hak sahipleri katıldı.

Kaymakam Dilekli, yaptığı konuşmada, vatandaşların beklentisi olan bu konutları hak sahiplerine teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Muğla'da TOKİ konutları sahiplerine teslim edildi

Dilekli, "TOKİ'nin ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirdiği projeler sadece yeni evler değil, güçlü, güvenilir ve yaşanabilir yaşam alanlarıdır" dedi.

Milletvekili Otgöz ise Fethiye'ye 150, Seydikemer'e ise 75 konut ilave edildiğini kaydetti.

Projeyle Türkiye Yüzyılı hedefine bir adım daha yaklaştıklarını belirten Otgöz, "Seydikemer'i hak ettiği yerlere taşıyıp daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için durmadan çalışacağız" dedi.

Belediye Başkanı Akdenizli de depreme dayanıklı yapısı, modern çevre düzenlemesi ve sosyal donatılarıyla vatandaşlar için güvenli bir yuva olacak projenin yalnızca bir bina topluluğu değil, Seydikemer'in geleceğinin, huzurunun ve refahının bir nişanesi olduğunu dile getirdi.

