Ankara
Türkiye
TRT Haber 17.11.2025 10:26

27 ilde FETÖ operasyonu: 71 gözaltı

İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda aktif kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı 71 şüpheli yakalandı.

27 ilde FETÖ operasyonu: 71 gözaltı

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
