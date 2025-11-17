Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yurt genelinde yağış etkisini kaybedecek. Hafta başından itibaren sıcaklıklar 3 ila 5 derece artacak.

Haftanın ilk gününde yağış beklenmiyor. Salı ve Çarşamba günleri Edirne, İzmir, Aydın, Muğla ve Kırklareli'nde sağanak görülecek.

Perşembe günü kıyı Ege ile Çanakkale'de yağış etkili olacak. Cuma, cumartesi ve pazar günleri ise yurt genelinde hava tekrar yağışsız geçecek.

Önümüzdeki üç gün boyunca Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde sis ve pus etkili olacak.

Üç büyük ilde ise hava açık...

Ankara 16 derece az bulutlu, İstanbul 20 derece parçalı bulutlu, İzmir ise 23 derece az bulutlu...