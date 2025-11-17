Açık 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.11.2025 14:13

İstanbul'da metro inşaatındaki kazada hayatını kaybeden işçi cenazesi defnedildi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde metro inşaatında iskele çökmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Selahattin Erdoğan, memleketi Trabzon'da toprağa verildi.

İstanbul'da metro inşaatındaki kazada hayatını kaybeden işçi cenazesi defnedildi
[Fotograf: AA]

Selahattin Erdoğan, için Çarşıbaşı ilçesine bağlı Yavuz Mahallesi Merkez Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Erdoğan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Çarşıbaşı Kaymakam Vekili Zahid Bahadır Semiz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı, Çarşıbaşı Belediye Başkanı Ahmet Keleş ile vatandaşlar katıldı.

Erdoğan'ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile mezarlığına defnedildi.

Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro şantiye hattında yapılan çalışma sırasında eksi 6. katındaki iskelede çökme sonucu yaralanan Erdoğan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Pastırma yedikten sonra fenalaşan 5 kişi hastanelik oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:31
Geçen yıl 121 bin 67 bebek hayata erken başladı
14:24
Rusya: Putin-Trump zirvesinin gerekli hazırlıkların ardından yapılmasını umuyoruz
14:22
Doğu Karadeniz'in bal ihracatı 10 ayda 1,8 milyon doları aştı
14:18
Muazzez Abacı için TRT Ankara Radyosu'nda tören düzenlendi
14:08
TOBB Nefes Kredisi'nin ikinci paketinde kredi hacmini 50 milyar liraya yükseltti
14:01
Almanya'da polis, 12 yaşındaki işitme engelli bir kızı silahla vurdu
Diyarbakırlı çiftler çapraz böbrek nakli ile eşlerini hayata bağladılar
Diyarbakırlı çiftler çapraz böbrek nakli ile eşlerini hayata bağladılar
FOTO FOKUS
KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi
KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ