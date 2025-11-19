Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar polemik üretirken biz konut üretiyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşuyor.

"Uçağın düşüşü çok yönlü şekilde inceleniyor"

Geçen hafta dualar ve gözyaşlarıyla hakka uğurladığımız 20 askerimizi ve yangın söndürme uçağında şehit olan askerlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum. Uçağın düşüşünün tespitine yönelik incelemeler çok yönlü bir şekilde yapılıyor, MSB konuyla ilgili detaylı açıklamaları kamuoyuyla paylaşacaktır. Kocaeli Dilovası'nda vefat eden 7 emekçi kardeşime de Allah'tan rahmet diliyorum. İstanbul'da vefat eden 4 kişilik Böcek ailesinin soruşturması da büyük bir hassasiyetle devam etmektedir. İhmali, hatası, kusuru olan kim varsa tek tek tespit edilecek, kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır.

"Üreticimizin sesine daha çok kulak vereceğiz, daha sık bir araya geleceğiz"

29 aydır işsizlik oranımız tek hanede seyrediyor. Yatırım, istihdam, ihracat büyüme üzerine inşa ettiğimiz ekonomi programlarının neticelerini alıyoruz. İhracat tarafında da oldukça güçlü gidiyoruz. Son 30 ayın 22'sinde mal ihracatını artırdık. Ekim 2025 itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız, 270.2 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Önümüzdeki dönemde başta sanayicilerimiz ve KOBİ'lerimiz olmak üzere istişarelerimizi yoğunlaştıracağız. Üreticimizin sesine daha çok kulak vereceğiz ve daha sık bir araya geleceğiz.

"CHP Genel Başkanı ve yol arkadaşları yalan ve polemik üretirken biz günde 550 yeni konut üretiyoruz"

Biz laf üretmeyeceğiz sadece iş ve eser üreteceğiz. Bu sözümüzün de daima arkasında duruyoruz. Geçen hafta Adıyaman'da 350 bininci afet konutlarımızı hak sahiplerini teslim ettik. Konutlarımızın yüzde 78'ini tamamlamış olduk. Kurasını çektiğimiz yeni konut ve iş yerlerinin hayırlı olmasını diliyorum. CHP Genel Başkanı ve yol arkadaşları siyasette yalan ve polemik üretirken biz günde 550 yeni konut üretiyoruz. Bizler iktidar ve ittifak olarak millete hizmet için koştururken ana muhalefet kendi şahsi hesaplarının peşinde koşuyorlar. Bizimle aşık atacak eser yok, öneri yok, milletin sorunlarına çözüm üretecek vizyon yok. Bolca hakaret var, küfür var, siyasi nezaketsizlik var. Aykırı her sesi susturma çabası var. CHP'nin göstereceği tek bir eseri olmayınca ellerinde sadece yolsuzluk dosyaları kalıyor.

Baklava kutularından para kulelerine onlara birkaç sene yetecek malzeme var. Ana muhalefet partisinin girdiği bu tükenmişlik sendromundan çıkmasını diliyorum.

"Bu davanın ihbarcıları da itirafçıları da sizin adamınız"

CHP'nin bu davayı en başından beri siyasallaştırmaya çalıştığını bizde görüyoruz. Sayın Özel şunu unutmasın: Bu davada biz sadece adaletin samimi duacısıyız. Gerçeklerin bir an önce ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Bu hesap siyasi hokkabazlıkla kapatılamaz., suç bastırmakla kapatılamaz. Yargı mensuplarını hedef alarak da kapatılamaz. Bu davanın 1 numaralı sanığı belediye başkanınız veya başkanlarınızdır. Sadece o değil. Bu davanın ihbarcıları da itirafçıları da sizin adamınız. Biz bu davanın hiçbir yerinde olmadık. Görevini yapan yargı mensuplarına bu kadar acımasızca saldırmanın kimseye bir faydası olmaz. CHP'nin giderek hırçınlaşan tavrını aziz milletime havale ediyorum. Ana muhalafet partisinin genel başkanının artık oturduğu koltuğa yakışır bir olgunlukla hareket etmesini bekliyoruz.

"Tüm imkanlarımızla dost ve kardeşlerimizin yanındayız"

Bugün itibarıyla 23 yıl 1 gündür kesintisiz iktidardayız, milletimiz için aşkla çalışıyoruz. Biz devletlerden bir devlet değiliz, biz milletlerden bir millet değiliz. Biz Selçuklu ve Osmanlı gibi iki büyük cihan devletinin mirasını, tecrübesini zihninde diri tutan bir milletin fertleriyiz. Biz ülkemizin sınırları içinde kalacağız, o sınırları kanımızla canımızla muhafaza edeceğiz. Bize 10 yıllar boyunca aynı masalı anlattılar: Araplar bizi sırtımızdan vurmuş. Hadi oradan. Onlar devasa yolsuzluğun üstünü örtmeye çalışırken pergel gibi bir ayağımız Ankara'da bir ayağımız başka ülkelerde huzurun, adaletin mücadelesini veriyoruz. Diğer taraftan Filistin'de mazlumların yanında duruyor, Sudan'da kanı durdurmaya çalışıyoruz. Tüm imkanlarımızla dost ve kardeşlerimizin yanındayız. Bunu yapmazsanız tarihe ihanet etmiş olursunuz.

"Suriye'nin kalıcı huzura, emniyete ulaşması için girişimlerimiz sürüyor"

Bu aziz milletimiz Suriyeliye kucak açtı. Ana muhalefet biz gelir gelmez Suriyelileri tekrar memleketlerine göndereceğiz diyenler yapabildiler mi? 1 yıl önce Suriye'de o mazlumlar devrim yaptılar, bu aziz millet o devrim sayesinde şerefine şeref kattı. Suriye Devrimi'nin gerçekleşmesini sağladığımız için biz de şereflendik, Suriyeliler ülkelerine dönerken bize dua ediyorlar. Suriye'nin kalıcı huzura, emniyete ulaşması için girişimlerimiz sürüyor. Suriye'nin inşasında da yine kardeşlerimizin yanında olacağız. Suriye'nin, Filistin'in, Sudan'ın, KKTC'nin güvenliği bizim güvenliğimizle doğrudan bağlantılıdır. Yardım kuruluşlarımızla, iş adamlarımızla dünyanın her yerinde varız, varlık gösteriyoruz. Hem kazanıyoruz hem kazandırıyoruz. Biz gayri insani hesaplar içinde değiliz. Biz Selçukluların, Osmanlıların torunlarıyız. Biz yıkmak için değil gönüller yapmak için oradayız. Biz rahmete, berekete gönülden iman etmiş bir milletiz. Mazlum coğrafyalara ulaşmaya çalışırken muhabbetle kucaklaşmak için giden insanlarız. Tam 23 yıldır böyle bir imanla, anlayışla hareket ediyoruz. Rabbimiz de yolları açıyor, seferi kolaylaştırıyor.

"Bahçeli cesur, yol gösterici, ufuk açıcı açıklamaları ile sürece büyük katkı sağladı

Türkiye evinin içini düzelttikçe dışarda da güç kazanmış, itibar kazanmıştır. 23 yıl gibi kısa süre içinde bölgenin parlayan yıldızı haline getirdik. Şimdi yine bir şahlanış içindeyiz. Yarım asırlık bir prangadan ülkemizi kalıcı ve kati olarak kurtaracağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu samimiyetin içindeyiz.

Terörsüz Türkiye sürecinde umut ve cesaret verici gelişmeler elde ettik. Süreç komisyonla hem toplumsal bir boyut kazandı ve ivme kazandı. Sayın Devlet Bahçeli ilk günden beri cesur, yol gösterici, ufuk açıcı açıklamaları ile sürecin bu noktaya gelmesinde büyük katkı sağladı. Sorumluluğumuz çerçevesinde ne gerekiyorsa asla imtina etmedik. Bilinen ve bilinmeyen çok sayıda badire atlattık, çok sayıda düğümü çözdük. Komisyonun Terörsüz Türkiye ile birlikte toplumumuzun farklı kesimleri arasında empatinin güçlenmesini takdirle karşılıyorum. Bundan sonraki süreci de aynı şekilde yapıcı olacağına inanıyorum. Refah ve barış ikliminin kökleşmesi için herkese görev düşüyor. 86 milyonun el ele vererek önce Terörsüz Türkiye sonra Terörsüz Bölge hedeflerine ulaşacağımızdan hiçbir şüphe duymuyorum. Parti ve ittifak olarak tek bir gayretimiz var kanlı hançeri ebediyen çıkartmaktır. Sonuçta kazanan Türkiye, millet ve kardeşlik olacaktır.