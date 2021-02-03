Mehmet Karakuş, 2012 yılında eşi Amine Kevser Karaca'dan boşandı.

Kızları Fatma Nur'un velayeti annesine verildi. Karakuş, kızını hafta sonları görebiliyordu; ancak 15 Temmuz darbe girişiminden bir hafta önce eski eşi, kızını alarak ABD'ye gitti. Üstelik baba Karakuş'un haberi olmadan.

Eski eşi, kızını habersizce iki kez ABD'ye kaçırdı

2,5 yıllık hasretin ardından eski eşini ikna etti, kızı Fatma Nur Türkiye'ye döndü.

Karakuş bu kez eski eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Açılan davadan ortak velayet kararı çıktı.

3 ay sonra anne, 15 yaşındaki kızını, bir kez daha ABD'ye kaçırdı.

'Mahkeme kararına aykırı davrandı'

Eski eşinin yakınlarının FETÖ ile irtibatlı olduğunu söyleyen baba, kızının terör örgütü himayesine alınmasından korkuyor.

Baba Mesut Karakuş, "Kendisi mesaj göndermiş bilmediğimiz bir numaradan. 'Baba ben Amerika'dayım, annemle birlikte geldik sana haber veremedim, telefonumu anneannemin evinde bıraktım oradan alırsın' şeklinde bir mesaj göndermiş, tabi inanamadım. Gecenin o saati kendisini aradım ulaşmaya çalıştım mesaj yazdım hiçbir şekilde ulaşamadım" dedi.

Mesut Karakuş, bugünlerde yeni bir hukuk mücadelesi başlattı. Kendisinden habersiz ABD'ye kaçırılan kızının yeniden yurda ve yanına gelmesini istiyor. Bu konuda yetkililerden de yardım talep ediyor.

Avukat Murat Sefil, "Ortak velayet tesis edilse bile bir çocuğun yurtdışına çıkarılması için tarafların yazılı noterden tasdikli muvafakatnamesine bağlıdır. Müvekkilin böyle bir yazılı izin ve muvafakatname vermemesine rağmen bu çocuğun nasıl yurt dışına kaçırıldığını ve kimler tarafından çıkartıldığını bilmediğimizden ilgili kurum ve kuruluşların personelleri hakkında da ayrıca davacı ve şikayetçi olduk" diye konuştu.

'Dayısı kırmızı bültenle aranıyor'

Karakuş kızının, kırmızı bültenle aranan dayısının evinde kaldığını söylüyor.

O kişi, Muhammet Nurettin Karaca...

FETÖ'nün New Jersey'deki en önemli iki yöneticisinden biri olarak biliniyor.

Karaca, firari Hakan Şükür'ün ortağı olmayı düşündüğü kafenin de sahibi. O kafede, Fatma Nur'un da bir fotoğrafı bulunuyor. Bir diğer fotoğrafta ise FETÖ'cü Enis Kanter ile aynı karede görünüyor.