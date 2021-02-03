Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 08:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
AFAD, afetzedeler için yardım kampanyası başlatabilecek
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), afetzedeler için insani yardım kampanyası başlatılabilecek.
Deprem yardımları için yeni düzenlemeye gidildi. Düzenlemeyi içeren karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, AFAD, depremler sonrasında zarar gören afetzedeler için gerek görülmesi halinde insani yardım kampanyası yapılabilecek.
Kampanyalar kapsamında valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların toplanacağı hesaplar, AFAD tarafından duyurulacak.
Elazığ ve İzmir depremlerinin ardından yapılmış bağışların da bu kapsamda AFAD tarafından değerlendirileceği kaydedildi.
Etiketler: AFAD Resmi Gazete
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