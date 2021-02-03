Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 08:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bahar Kalkanı bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan 1 askerin, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekâtı bölgesinde, 31 Ocak 2021 tarihinde teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, sevk edildiği Hatay Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 2 Şubat 2021 tarihinde şehit olmuştur." denildi.
Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı dilekleri iletildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Şehit
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