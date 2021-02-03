Ankara’da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 2’si eski tuğgeneral 3 şüpheli yakalandı. Örgütün gizli sorumlu olduğu belirlenen sivil tutuklanırken eski tuğgenerallerden biri etkin pişmanlıktan yararlandı.

İtirafçı olan emekli tuğgeneral Serdar Atasoy'du... TRT Haber Atasoy'un ifadesinin ayrıntılarına ulaştı.

Atasoy, Ağustos 2020’de yapılan Yüksek Askeri Şura'da tuğgeneralliğe terfi ettirilerek, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na atandı. Ancak FETÖ’nün gizli sorumluları ile ankesörlü telefonlar üzerinden geçmişte görüştüğü tespit edilince göreve başlamasına izin verilmedi ve emekli edildi.

FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan emekli general Serdar Atasoy itirafçı oldu. FETÖ'cü generalin ifadesine @trthaber ulaştı. pic.twitter.com/SxDsllf7NN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 3, 2021





Kod adı: Servet

Atasoy ifadesinde FETÖ içinde “Servet” kod adını kullandığını, 1988'de lisede okuduğu dönemde girdiği örgütte 2015 yılına kadar kaldığını anlattı. Atasoy, örgütün kendisini iki kez katalog evliliği yapması amacıyla yönlendirdiğini, görüştüğü örgüt mensuplarıyla uyuşmadığından evlenmediğini, mevcut evliliğinin katalog olmadığını öne sürdü.

Kurmaylık sınav soruları servis edildi



Emekli tuğgeneral, 2003 yılında girdiği kurmaylık sınav sorularının örgüt tarafından kendisine verildiğini ve operasyonel hatlarla örgütün gizli sorumluları ile irtibatta olduğunu ifade etti.



Rütbesini FETÖ elebaşı taktı

Atasoy 1996 yılında teğmen olduğunu ve rütbesini İstanbul Altunizade’de bulunan FEM dershanesinde FETÖ elebaşı Gülen’in taktığını, kendisinin de Fetullah Gülen’in elini öptüğünü itiraf etti.



15 Temmuz'da yurt dışındaydı

Atasoy, darbe teşebbüsü sırasında görevli olarak yurt dışında bulunduğunu, herhangi bir faaliyette bulunmadığını anlattı.



Serdar Atasoy adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.